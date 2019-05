Politico: британка российского происхождения подала иск к предполагаемому информатору ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Иск к британскому профессору - предполагаемому информатору ФБР - и четырем американским СМИ подала в федеральный суд Александрии (штат Вирджиния) британский ученый российского происхождения Светлана Лохова.

Как сообщила в пятницу газета Politico, она добивается компенсации в размере $25 млн от сотрудника Кембриджского университета Стефана Халпера, а также газет The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post и телекомпании MSNBC, обвиняя их в сговоре с целью распространения ложной информации о том, что она якобы в интересах российской разведки вступала в контакты с Майклом Флинном, бывшим главой Разведывательного управления Министерства обороны США, и поддерживала с ним близкие отношения.

"Стефан Халпер - это шпион, который впутал ни в чем не повинную женщину в заговор с целью отменить итоги президентских выборов в США в 2016 году и свергнуть президента США", - приводит газета выдержку из 66-страничного иска, поданного Лоховой. Как напомнила Politico, Стефан Халпер, согласно просочившейся в СМИ информации, был причастен к тайной операции ФБР по поиску информации о предполагаемых связях между предвыборным штабом Трампа и Россией.

В мае газеты The Washington Post и The New York Times в своих материалах о возможном информаторе подробно описали его, не назвав имени. Однако сетевые издания высказали свои предположения о том, кто это мог быть. Так, по утверждению портала The Intercept, этим человеком был Стефан Халпер, работавший в Белом доме еще при администрациях президентов-республиканцев Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана.