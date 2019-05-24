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Люстрационный комитет подал иск к Зеленскому с требованием уволить главу его администрации

В документе говорится, что Андрей Богдан с февраля 2010 года по февраль 2014 года "занимал люстрационную должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики"

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Общественный люстрационный комитет подал иск в суд против президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении Андрея Богдана главой администрации. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе комитета.

"Должность "главы администрации президента Украины" предусмотрена п. 5 ч. 1 ст. 2 закона Украины "Об очистке власти" как должность, по которой осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрации)", - говорится в сообщении комитета в Facebook. В иске отмечается, что Богдан с февраля 2010 года по февраль 2014 года "занимал люстрационную должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики".

Соответствующее исковое заявление было подано в Кассационный суд в составе Верховного суда Украины. Дата рассмотрения дела и состав суда пока не определены.

В четверг Минюст Украины запросил данные о люстрационной проверке главы администрации Зеленского. По данным ведомства, Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не может занимать эту должность.

Сам Богдан в тот же день заявил, что считает включение себя в списки на люстрацию "абсолютно несправедливым", так как ранее разоблачил коррупционную схему, в которой был задействован один из авторов самого закона. Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка, комментируя заявление Минюста, заявил, что принятый после событий 2014 года закон о люстрации противоречит конституции. По его словам, "Министерство юстиции вместо того, чтобы толковать этот закон, должно объяснить обществу, почему нормы закона, который нарушает права человека, до сих пор не изменены".

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