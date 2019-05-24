СМИ: Саакашвили 29 мая может вернуться на Украину

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может вернуться на Украину в среду, 29 мая. Об этом в пятницу сообщило агентство УНН.

"Михаил Саакашвили решил вернуться на Украину уже в ближайшие дни, - говорится в сообщении. - Его прилет ожидается в среду, 29 мая".

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года украинский президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину.

Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. 22 мая он написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.