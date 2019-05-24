{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв на пешеходной улице в Лионе

Глава МВД Франции направился на место взрыва в Лионе

Кроме того, госсекретарь при министерстве Лоран Нуньес будет следить за развитием событий из оперативного штаба на площади Бово

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер направляется на место взрыва, который произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре французского Лиона. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, госсекретарь при министерстве Лоран Нуньес будет следить за развитием событий из оперативного штаба на площади Бово.

Взрыв произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры подключилось к расследованию инцидента. По последним данным, пострадали не менее 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок.

Теги
ФранцияВзрыв на пешеходной улице в Лионе
Крушение Boeing в Донецкой области
Голландский депутат заявил, что Украина может быть виновной в крушении MH17
Тьерри Бодэ не исключил, что Киев является одним из возможных организаторов атаки
Читать полностью