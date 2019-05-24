Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция взяла под свой контроль здание посольства республики в Вашингтоне. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Карлоса Веккьо, представляющего лидера оппозиции Хуана Гуайдо в США.

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"Веккьо в пятницу взял под свой контроль здание посольства своей страны в Джорджтауне [район Вашингтона]. Он немедленно поднял национальный флаг и развернул плакат с гербом Венесуэлы", - говорится в сообщении.

По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.

"К настоящему моменту были возвращены и взяты под защиту все шесть объектов недвижимости, принадлежащих дипмиссии Венесуэлы в США", - утверждает оппозиция.

16 мая одна из основательниц CodePink Медея Бенджамин сообщила, что полиция задержала последних четырех активистов, которые отказывались покинуть здание посольства, чтобы не допустить его передачу венесуэльской оппозиции. Как ранее объясняли сами активистки, доступ в посольство они получили законно, ключи им передали венесуэльские дипломаты, которые были вынуждены покинуть США по требованию американских властей.