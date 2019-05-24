ЦИК Украины призвал принять изменения в закон о закупках, которые предлагал Зеленский

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины призвала президента, депутатов и кабинет министров обеспечить безотлагательное принятие Радой изменений в закон "О публичных закупках" для организации и проведения внеочередных парламентских выборов 21 июля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Центризбиркома.

Если закон не будет принят, пояснили в ЦИК, "комиссия будет лишена возможности обеспечить подготовку и проведение выборов в соответствии с действующим законодательством в сфере публичных закупок". В частности, Центризбирком не успевает совершить необходимые для выборов закупки по действующему законодательству.

В ходе заседания в пятницу ЦИК также утвердил календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению предстоящих выборов.

Верховная рада в среду на внеочередном заседании, созванном по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, отказалась рассматривать внесенные им два законопроекта по выборам. Один из них предполагал снижение проходного барьера в парламент с 5% до 3% и переход от пропорционально-мажоритарной системы выборов к исключительно пропорциональной, а второй - изменения в закон о публичных закупках. Позже представитель президента в Раде Руслан Стефанчук допустил, что парламент рассмотрит проект закона по осуществлению закупок во время избирательного процесса на следующей неделе.

Зеленский в ходе своей инаугурационной речи объявил о намерении распустить Раду. На следующий день он издал соответствующий указ. В соответствии с ним в пятницу на Украине стартовала избирательная кампания.