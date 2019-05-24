Экзитпол: правящая партия и оппозиция поделили лидерство на выборах в ЕП в Ирландии

ДУБЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Правящая в Ирландии партия Fine Gael и главная оппозиционная сила Fianna Fail поделили лидерство на выборах в Европейский парламент (ЕП). На это указывают данные экзитполов, проводившихся в пятницу телерадиокорпорацией RTI сразу после закрытия избирательных участков.

Крупнейшие ирландские партии набрали по 23% голосов. Главной же сенсацией выборов в Ирландии - как в европейские, так и в местные органы власти - стал неожиданный успех местной "Партии зеленых". Эта политическая сила набрала около 9% голосов избирателей (в 2014 году было всего 1,6%). В крупнейшем из трех избирательных округов страны - Дублине, кандидат от "зеленых" занял первое место, взяв 23% голосов (Fine Gael - 14%, Fianna Fail - 12%). Это позволит партии впервые в истории страны взять сразу три европейских мандата из 13, принадлежащих Ирландии.

Традиционно входившая в тройку крупнейших политических партий Ирландии республиканская Sinn Fein набрала 12% голосов, пропустив вперед партию "Независимые за перемены" (15%).

Наряду с выборами в европейские и местные органы власти в Ирландии проходил общенациональный референдум об упрощении процедуры разводов. Подавляющее большинство граждан страны (87%) высказались за внесение изменений в конституцию страны. Это означает, что из основного закона будет исключено предписание, обязующее супругов прожить четыре года раздельно, прежде чем их заявление будет рассмотрено судом. Также уйдет в прошлое запрет на признание разводов, оформленных гражданами Ирландии за рубежом.