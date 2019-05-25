Генсек НАТО заявил о принятии новой военной стратегии из-за "российской угрозы"

ТАСС, 25 мая. Эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых якобы фигурирует "российская ядерная угроза". С таким утверждением выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag , опубликованном в субботу.

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию альянса, - отметил Столтенберг. - Речь идет о том, чтобы и в будущем быть полностью готовыми к обороне и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это требует частично новых военных концептов".

Глава НАТО также отметил, что с 2014 года для альянса формируются новые вызовы на востоке и на юге. При этом он заявил, что Россия все активнее применяет против западных стран "ядерную угрозу". В апреле Столтенберг заявил, что НАТО продолжит использовать в отношении России политику диалога и сдерживания.

22 мая в Бишкеке министры иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в открытом обращении к главам МИД государств - членов НАТО предложили установить прямые контакты между координирующими органами организаций и совместное участие наблюдателей в военных учениях для деэскалации напряженности в Евроатлантике и Евразии.