Партия "Нур Отан" ведет консультации об участии Токаева в предвыборных теледебатах

НУР-СУЛТАН, 25 мая. /ТАСС/. Казахстанская правящая партия "Нур Отан" ("Свет Отечества") проводит консультации об участии своего кандидата Касым-Жомарта Токаева в предвыборных теледебатах. Об этом сообщил секретарь партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") Фархад Куанганов на брифинге в субботу.

"Сейчас идет активная подготовительная работа, ведутся консультации, больше комментариев я дать не могу. Все вопросы 29 мая", - сказал Куанганов, отвечая на вопрос, сможет ли участвовать Токаев в теледебатах 29 мая, поскольку в этот день в Нур-Султане проводится саммит Евразийского экономического союза.

Центризбирком Казахстана на заседании в пятницу принял постановление о проведении предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий на внеочередных выборах президента Казахстана 29 мая на телевизионном канале "Агентство "Хабар" в Нур-Султане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Выдвижение кандидатов на должность главы республики началось 10 апреля и закончилось 28 апреля. Этап регистрации кандидатов продлился до 11 мая. Затем началась предвыборная агитация, которая завершится 8 июня.