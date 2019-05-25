Генсек НАТО ожидает от Германии дальнейшего повышения военных расходов

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что ФРГ увеличит военные расходы в ближайшие годы. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

"Я ожидаю, что Германия в следующие годы еще больше увеличит расходы на оборону. Это она, как и все другие страны НАТО, обещала сделать", - указал Столтенберг. "Я убежден, что смогу приветствовать соблюдение этого обещания и со стороны соседних с Германией государств", - отметил он.

Ранее издание Spiegel Online сообщило, что в текущем году военный бюджет Германии составит рекордные €47 млрд, что соответствует 1,35% ВВП ФРГ. По словам генсека, это "важный вклад" в обороноспособность альянса. Столтенберг подчеркнул, что заявленная цель увеличения военных расходов до 2% от ВВП - "это не какое-то там искусственное число, а цель, которая отражает потребность в военных возможностях". "Речь не идет о том, чтобы удовлетворить президента США [Дональда] Трампа", - утверждал генсек альянса. Он считает, что НАТО должна "существенно улучшить военные способности в тяжелые времена".

В сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность, согласно которым все страны блока должны в течение 10 лет увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП.