Власти Индонезии полностью восстановили доступ к социальным сетям

СИНГАПУР, 25 мая. /ТАСС/. Власти Индонезии в субботу полностью восстановили доступ к социальным сетям и мессенджерам после введенных несколько дней назад ограничений из-за массовых протестов. Об этом сообщил журналистам представитель Министерства коммуникаций и информации Ферндинандус Сэту.

"Доступ в столице в интернет и к социальным сетям, таким как Facebook, Instagram, а также к мессенджеру WhatsApp восстановлен в полном объеме, как и было обещано ранее", - передает его слова новостной портал Kompas. "Ограничения были направлены на недопущение распространения через соцсети провокационных материалов", - напомнил Сэту.

Власти приняли решение частично заблокировать популярные соцсети 22 мая, после того как в Джакарте вспыхнули массовые беспорядки. По свидетельству очевидцев, доступ в соцсети и мессенджеры был ограничен, нельзя было передавать и загружать фото и видео.

Причиной массовых столкновений в столице стало недовольство сторонников оппозиции итогами прошедших 17 апреля президентских выборов. Действующий президент Джоко Видодо, набрав 55,5% голосов, был переизбран на второй срок.