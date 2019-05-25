Опрос: свыше 40% немцев выступают за отставку Меркель при провале ХДС на выборах в ЕП

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Более 40% граждан Германии выступают за досрочную отставку Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ в случае значительной потери голосов Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС, ХСС) на выборах в Европарламент, которые в ФРГ пройдут 26 мая. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу агентством DPA результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov.

Согласно данным исследования, 42% респондентов высказались за смену главы правительства в случае неудачи консерваторов, 39% выступили против, 19% затруднились ответить на соответствующий вопрос.

Как показывают последние опросы, в воскресенье за ХДС может проголосовать наименьшее число избирателей за всю историю участия партии в выборах на общефедеральном уровне. Рейтинг консерваторов колеблется на уровне 27-33%. В 1949 году - на первых выборах в Бундестаг - они получили 31% голосов. На последних выборах в Европарламент в 2014 году ХДС/ХСС заручились поддержкой 35,4% избирателей.

В Германии на протяжении последних месяцев идут дискуссии о том, должна ли Меркель оставаться на посту канцлера весь легислатурный период или уйти досрочно - до 2021 года.

В исследовании YouGov приняли участие немногим более 2 тыс. граждан ФРГ. Опрос проводился в период с 20 по 22 мая.