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Трамп прибыл с государственным визитом в Японию

Президент США встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и императором Нарухито
Президент США Дональд Трамп REUTERS/Issei Kato
Описание
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/Issei Kato

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу прибыл в Японию с официальным государственным визитом, который продлится до 28 мая. Как говорится в сообщении специального пула журналистов по освещению визита Трампа в Японию, в который входит ТАСС, самолет американского лидера приземлился в токийском аэропорту Ханэда.

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Это самый продолжительный государственный визит американского президента в Японию с 1992 года. На субботу у Трампа запланирована встреча с представителями бизнеса. Кроме того, 26 мая Трамп сыграет с Абэ в гольф, а вечером того же дня они вместе посетят турнир по сумо на кубок императора.

Основная часть программы пребывания президента начнется 27 мая. Она включает в себя встречу с премьер-министром страны Синдзо Абэ, а также аудиенцию у нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая.

В заключительный день визита американский президент поднимется на борт вертолетоносца "Кага" Сил самообороны Японии, который находится на базе Йокосука в Токийском заливе. В ближайшем будущем этот корабль планируется переделать в легкий авианосец.

Для обеспечения безопасности во время визита Трампа мобилизованы около 25 тыс. японских полицейских. Под усиленную охрану были взяты императорский дворец, резиденция премьер-министра, аэропорт Ханэда, где временно запретили использовать мусорные баки, и все районы, имеющие отношение к программе пребывания американского президента. Полиция Токио также предупредила о возможных перекрытиях движения на обычных дорогах и скоростных платных магистралях для проезда кортежа Трампа.

Теги
ЯпонияСШААбэ, СиндзоТрамп, ДональдНарухито (император Японии)
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