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Экс-президент Киргизии сложил с себя полномочия лидера партии

Алмазбек Атамбаев покинул пост председателя партии в связи с вступлением в стране в силу нового закона "О гарантиях деятельности президента"

БИШКЕК, 25 мая. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в субботу сложил с себя полномочия лидера Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). Об этом ТАСС сообщила представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

"Решение о прекращении деятельности Атамбаева на посту председателя партии принято 25 мая во время заседания политсовета", - отметила Жолдубаева.

Как заверила представитель СДПК, Атамбаев ушел с поста председателя партии в связи с вступлением в стране в силу нового закона "О гарантиях деятельности президента", который запрещает бывшим руководителям государства занимать государственные или политические должности. В противном случае они будут лишены неприкосновенности.

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