В Армении предложили открыть кафедры по изучению России

ЕРЕВАН, 25 мая. /ТАСС/. Университеты Армении должны открыть специальные кафедры по изучению России, что поможет лучше понять круг интересов, объединяющих Ереван и Москву. Об этом в субботу на семинаре, организованном аналитическим центром "Восканапат", заявил советник президента Армении Армена Саркисяна, глава Международного центра человеческого развития Теван Погосян.

"Любая страна должна сформировать матрицу собственных интересов. Чтобы осознать круг армянских и российских интересов, предлагаю открыть в нескольких вузах нашей страны кафедры по изучению России. У нас нет специалистов по России. Нам всегда казалось, если мы в школе изучаем русский язык, то знаем все о России. Если мы понимаем, что должны иметь центры по Европе, по Востоку, то нам надо создавать и центры по изучению РФ", - отметил Погосян.

По словам советника президента, в армяно-российских отношениях нужно создавать систему. "Мы, здесь сидящие, знаем, что отношения с Россией важны в силу того, что есть граница, которую надо охранять (граница с Турцией и Ираном - прим. ТАСС), есть вопросы энергетической безопасности, товарооборота и так далее. Но нам надо создавать институты для систематизирования наших отношений", - добавил Погосян.