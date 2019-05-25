СМИ: Порошенко уже в июне могут вызвать на допрос по делу "Центрэнерго"

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины намерена вызвать на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко по делу о коррупции в компании "Центрэнерго". Об этом в субботу сообщило агентство " Украинские новости ".

"Будет обязательно вызван и допрошен", - сообщил агентству источник в правоохранительном ведомстве. По его информации, "допрос, скорее всего, состоится в июне".

В минувшую среду, 22 мая, в САП сообщали, что на Порошенко и ряд других лиц возбуждено дело по статье о превышении служебных полномочий. Оно касается назначения руководства в одной из ведущих электрогенерирующих компаний страны "Центрэнерго". Далее эти лица, по версии следствия, путем махинаций с акциями нанесли предприятию ущерб на 6 млрд гривен ($228 млн).

Юрист Андрей Портнов, занимавший при Викторе Януковиче должность заместителя главы президентской администрации, 24 мая сообщал, что в Государственном бюро расследований Украины зарегистрировано заявление с обвинениями в адрес Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой". Кроме того, уголовное дело против Порошенко возбуждено из-за событий в Керченском проливе.