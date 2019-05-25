{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

СМИ: Порошенко уже в июне могут вызвать на допрос по делу "Центрэнерго"

Ранее в отношении экс-президента Украины было возбуждено дело по статье о превышении служебных полномочий
Петр Порошенко REUTERS/Christian Hartmann
Описание
Петр Порошенко
© REUTERS/Christian Hartmann

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины намерена вызвать на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко по делу о коррупции в компании "Центрэнерго". Об этом в субботу сообщило агентство "Украинские новости".

На эту тему

"Будет обязательно вызван и допрошен", - сообщил агентству источник в правоохранительном ведомстве. По его информации, "допрос, скорее всего, состоится в июне".

В минувшую среду, 22 мая, в САП сообщали, что на Порошенко и ряд других лиц возбуждено дело по статье о превышении служебных полномочий. Оно касается назначения руководства в одной из ведущих электрогенерирующих компаний страны "Центрэнерго". Далее эти лица, по версии следствия, путем махинаций с акциями нанесли предприятию ущерб на 6 млрд гривен ($228 млн).

Юрист Андрей Портнов, занимавший при Викторе Януковиче должность заместителя главы президентской администрации, 24 мая сообщал, что в Государственном бюро расследований Украины зарегистрировано заявление с обвинениями в адрес Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой". Кроме того, уголовное дело против Порошенко возбуждено из-за событий в Керченском проливе.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
Петиция об отставке главы администрации президента Украины набрала нужное число голосов
Для рассмотрения петиции необходимо 25 тыс. голосов
Читать полностью