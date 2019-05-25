Новая военная стратегия НАТО утверждена Военным комитетом 22 мая

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Новая военная стратегия НАТО была принята на заседании Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов 22 мая в Брюсселе. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе НАТО, комментируя интервью генсека НАТО немецким СМИ.

В НАТО сообщили, что подписание стратегии стало важным шагом в адаптации альянса ко все более сложным вызовам безопасности

"Начальники генеральных штабов НАТО [на заседании Военного комитета] 22 мая подписали новую военную стратегию альянса. Ее подписание стало важным шагом в адаптации альянса ко все более сложным вызовам безопасности, которые стоят перед НАТО", - сообщили в пресс-службе.

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, заявил, что эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых якобы фигурирует "российская ядерная угроза". По его словам, речь в документе идет о том, чтобы "и в будущем быть полностью готовыми к обороне и иметь возможность обеспечивать стабильность". Это требует частичного обновления и военной концепции альянса, добавил он.

Военная стратегия НАТО - это закрытый документ о практических приоритетных военных планах и приготовлениях альянса, а также о направлениях развития его военных возможностей.

Открытым и более широким документом является Стратегическая концепция НАТО, последняя редакция которой была принята 12 июля 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе. Этот документ определяет военно-политические приоритеты альянса. Он, в частности, описывает НАТО как "уникальный союз демократических государств с общими ценностями, приверженных принципам индивидуальной свободы, демократии, прав человека и верховенства закона" и уполномочивает его членов защищать и поддерживать эти нормы по всему миру в рамках усилий по "урегулированию кризисов". Два других приоритета альянса, в соответствии с этим документом, - развитие коллективной обороны и сотрудничества в сфере безопасности.