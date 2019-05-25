Сирил Рамапоса принес присягу президента ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 25 мая. /ТАСС/. Избранный на заседании парламента 22 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса в субботу принес присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации происходит на стадионе "Лофтус Версфельд" в Претории.

"Я, Матамела Сирил Рампоса, клянусь быть честным перед Южно-Африканской Республикой и буду повиноваться, соблюдать и гарантировать исполнение конституции и других законов республики. Я торжественно и искренне обещаю всегда содействовать прогрессу республики и противостоять всему, что наносит ей вред, защищать права всех южноафриканцев, использовать все свои силы и таланты для исполнения моих обязанностей <...> И да поможет мне бог", - повторил Рамапоса вслед за председателем Конституционного суда ЮАР Мохоенгом Мохоенгом.

Прямых президентских выборов в ЮАР не проводится. Возглавляемая Рамапосой партия "Африканский национальный конгресс" по итогам парламентских выборов 8 мая одержала победу, получив 57,51% голосов избирателей и 230 из 400 депутатских манатов. Большинство в Национальной ассамблее позволило ей утвердить своего лидера в должности главы государства.

Рамапоса занимает пост президента ЮАР с февраля 2018 года. Тогда он досрочно сменил у власти своего предшественника Джейкоба Зуму, который оказался вовлечен в ряд крупных коррупционных скандалов.