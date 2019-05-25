{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Обновлено 

Трибунал ООН по морскому праву призвал Россию освободить задержанных украинских моряков

Трибунал ООН также постановил, что Россия должна вернуть конфискованные суда Украине
Описание
© Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных за нарушение государственной границы в районе Керченского пролива, и передать Украине три конфискованных судна. Об этом заявил в субботу судья, председательствующий на слушаниях в Гамбурге.

На эту тему
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины. Хроника, реакция, последствия

Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению ITLOS, отсутствие российской стороны на слушаниях не могло быть причиной не рассматривать дело.

Судья заявил, что РФ и Украина должны до 25 июня предоставить в Трибунал по морскому праву отчеты об инциденте.

 

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Транспортные самолеты Ан-32 ВВС Индии получили разрешение летать на биотопливе
Биотопливо производится семян и плодов нескольких видов местных деревьев
Читать полностью