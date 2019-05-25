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Зариф видит глобальную угрозу в наращивании военного присутствия США на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана считает, что США выдвигают необоснованные обвинения против Ирана

ТАСС, 25 мая. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что решение президента США Дональда Трампа направить дополнительно 1,5 тыс. военных на Ближний Восток угрожает мировой безопасности и стабильности. Об этом глава внешнеполитического ведомства страны заявил в субботу в интервью агентству IRNA.

"Эти действия представляют угрозу глобальному миру и стабильности", - заявил Зариф, комментируя данное решение Трампа.

По его мнению, США выдвигают необоснованные обвинения против Ирана, чтобы оправдать свою агрессивную политику в отношении Исламской Республики Иран. Глава иранского МИД подчеркнул, что такой шаг только усилит напряженность в зоне Персидского залива.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отправке 1,5 тыс. военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Как ранее сообщил телеканал CNN, подкрепление также включает в себя зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для "сдерживания иранских угроз".

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
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