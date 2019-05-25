Зеленский: освобождение моряков может стать сигналом РФ к началу переговоров с Украиной

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Выполнение Россией решения Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП) может стать первым сигналом о реальной готовности российской стороны к дальнейшему урегулированию в отношениях с Украиной. Об этом в субботу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал он на странице в Facebook. Президент Украины добавил, что этим Москва может сделать шаг к "разблокированию переговоров" и решению указанной проблемы "цивилизованным способом".

В субботу МТМП постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению МТМП, отсутствие российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело.

Ранее Москва уведомила трибунал о том, что не будет участвовать в слушаниях. В вербальной ноте, направленной в инстанцию посольством России в ФРГ, отмечалось, что, с точки зрения российской стороны, у МТМП нет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента.