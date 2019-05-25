СМИ: спикером парламента Таиланда избрали бывшего премьера-министра Чуана Ликпхая

БАНГКОК, 25 мая. /ТАСС/. Спикером парламента Таиланда избран бывший премьер-министр (1992-1995 и 1997-2001) страны и экс-лидер Демократической партии Чуан Ликпхай. Как сообщила в субботу газета Bangkok Post, за него проголосовали 258 депутатов.

Его соперник из партии "Для тайцев" Смпхонг Амонвиват получил 235 голосов. На голосовании присутствовали 497 из 500 депутатов. Издание отмечает, что некоторые депутаты из партии "Для тайцев" голосовали за Ликпхая.

24 марта в Таиланде прошли первые за семь лет парламентские выборы. 25 марта избирком после подсчета 95% голосов опубликовал предварительные результаты голосования, согласно которым политическое объединение "Для тайцев" получило большинство мест в Палате представителей. 29 марта избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты выборов по итогам обработки всех бюллетеней, согласно которым партия "Народная государственная сила" с премьером Праютом Чан-Очей получила больше всего голосов избирателей. Партия будущего, которая дебютировала на парламентских выборах, заняла третье место.