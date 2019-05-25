СМИ: Нарендра Моди может стать премьер-министром Индии во второй раз подряд

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /ТАСС/. Лидер "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нарендра Моди избран в субботу главой руководимого БДП "Национально демократического альянса" (НДА), что позволяет ему второй раз подряд занять пост премьер-министра Индии. Как сообщает телеканал NDTV, избрание Моди лидером НДА произошло единогласно на встрече в Нью-Дели, на которой присутствовали руководители партий, входящих в альянс.

Ожидается, что президент Рам Натх Ковинд предложит Моди сформировать правительство уже в субботу и он примет премьерскую присягу на следующей неделе, указывает телеканал.

Правящая "Бхаратия джаната парти" получила 303 места в Лок сабхе (нижней палате парламента), которая состоит из 543 депутатов по итогам завершившихся 19 мая всеобщих парламентских выборов. Ведущая оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) получила 52 места.

По оценкам политологов, БДП вместе с союзниками, образующими "Национальный демократический альянс", могут в целом получить порядка 350 мест. А ИНК с союзниками (образующие оппозиционный "Объединенный прогрессивный альянс") может получить только около 90 мест. В Лок сабхе предыдущего созыва у правящего альянса было 310 мест, а у оппозиционного ИНК и его союзников - 69 мест.

В стране завершился процесс парламентских выборов, который продолжался более месяца. Голосование во всех 29 штатах и на семи союзных территориях растянулось на семь этапов, первый из которых прошел 11 апреля. Следующие этапы состоялись 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая. В минувшее воскресенье 19 мая прошел финальный этап выборов.