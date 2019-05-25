МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило в Москву ноту протеста в связи с поездкой в Крым председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Володин 24 мая находился в Крыму, где участвовал в заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 мая в очередной раз заявил, что вопроса о принадлежности Крыма для Москвы не существует. "Это один из регионов РФ", - подчеркнул он, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о желании вернут полуостров.