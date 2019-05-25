Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков на аэропорт

ТАСС, 25 мая. Силы национальной обороны и безопасности Афганистана отразили в субботу нападение боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на аэропорт Кандагар в одноименной провинции на юге страны. Об этом сообщил журналистам начальник местной полиции генерал Тадин Хан Ачакзай.

"Сегодня утром талибы запустили реактивный снаряд по аэродрому Кандагар. Атака не увенчалась успехом, - приводит его слова агентство Khaama Press. - Было обнаружено место, откуда велся обстрел, где был найден еще один снаряд".

Как указал начальник полиции, в ходе операции сил безопасности были задержаны три боевика, причастные к совершению атаки.

По информации источника, жертв и пострадавших в результате нападения нет. "Никаких нарушений воздушного сообщения с Кандагаром не произошло", - добавил Ачакзай.