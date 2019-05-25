В Минобороны Афганистана заявили о провале весеннего наступления "Талибана"

ТАСС, 25 мая. Весеннее наступление боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), о котором организация объявила в апреле, провалилось. Об этом заявил в субботу исполняющий обязанности министра национальной обороны республики Асадулла Халид.

"В этом году враги вместе со своими иностранными сторонниками не смогли ничего изменить в Афганистане, - передает слова Халида телеканал TOLONews. - Ежегодное весеннее наступление талибов провалилось".

12 апреля радикальное движение "Талибан" объявило о начале "ежегодного весеннего наступления" в Афганистане.