В Латвии завершилось голосование на выборах в Европарламент

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Голосование на выборах в Европейский парламент (ЕП) завершилось в Латвии в субботу в 20:00 (время совпадает с московским). Предварительные официальные результаты выборов будут объявлены в полночь с 26 на 27 мая, когда голосование завершится во всех странах-участницах Евросоюза.

По этому случаю в Доме ЕС в Риге состоится пресс-конференция, организованная Бюро ЕП в Латвии и Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны. В ней примут участие руководители представительства ЕП и Центризбиркома, местные политологи и социологи. "Будут объявлены имена восьми избранных представителей Латвии, которые в последующие пять лет будут работать в ЕП и участвовать в разработке законов ЕС", - сообщила пресс-секретарь Бюро ЕП Сигне Знотиня-Знота.

В свою очередь в субботу через час после закрытия избирательных участков ЦИК проведет пресс-конференцию о ходе выборов и подсчете голосов.

В целом выборы прошли в спокойной обстановке, без каких-либо серьезных инцидентов. Служба государственной безопасности сообщила, что получила 18 сигналов о возможных нарушениях при проведении выборов в ЕП, которые в основном связаны с организацией голосования, однако большинство из них не подтвердились. При этом два сигнала были связаны с возможным подкупом избирателей, один из них не подтвердился, а информация по второму проверяется. В свою очередь Государственная полиция Латвии сообщила, что в субботу возбудила два административных делопроизводства о размещении предвыборной агитации.

Выборы в Европарламент проходят с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьируются из-за различий в законодательствах государств. В Европарламент от Латвии избираются восемь депутатов, всего же на выборах в ЕП от страны было зарегистрировано 16 политических партий и объединений с 246 кандидатами в депутаты. На выборах работали 998 участков - 954 на территории Латвии и еще 44 за рубежом.

В настоящее время в Латвии проживают порядка 1,9 млн человек, из которых право голоса имеют чуть более 1,4 млн граждан. В выборах в очередной раз не смогли принять участие почти 230 тыс. неграждан, которые после отделения Латвии от СССР были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах.