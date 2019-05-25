Суд не удовлетворил иск экс-главы администрации президента Южной Осетии на решение ЦИК

ЦХИНВАЛ, 25 мая. /ТАСС/. Верховный суд Южной Осетии не удовлетворил иск бывшего главы администрации президента Алана Джиоева на решение ЦИК республики об отказе в регистрации кандидатом в депутаты парламента седьмого созыва. Об этом ТАСС сообщила в субботу пресс-секретарь Верховного суда Зарина Тедеева.

"Верховный суд Южной Осетии не удовлетворил административные исковые заявления выдвиженцев по республиканским спискам партии "Ныхас" Алану Джиову (бывший руководитель адмиристрации президента Южной Осетии), Алексею Санакоеву и Артуру Туаеву на решение ЦИК, которая ранее отказала им в регистрации в качестве кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва", - сказала Тедеева.

Она пояснила, что суд не счел удовлетворительными доводы, представленные истцами в свою поддержку.

Ранее, по словам пресс-секретаря суда, исковое заявление на решение ЦИК в Верховный суд поступило от самовыдвиженца Георгия Сергеевича Кабисова (бывший министр связи и массовых коммуникаций Южной Осетии), которому Центризбирком также ранее отказал в регистрации, и который с ноября 2017 года находится под следствием за превышение должностных полномочий и ряд других преступлений, против него возбуждено уголовное дело.

Тедеева отметила, что на рассмотрение каждого заявления отводится три дня, после чего назначается дата слушания. Всего на рассмотрении в Верховном суде в настоящее время находятся пять административных исковых заявлений. Еще по шести искам ранее суд оставил в силе решение ЦИК.

В ЦИК Южной Осетии пояснили, что при рассмотрении документов, поданных вышеуказанными выдвиженцами, были выявлены нарушения, на основании которых им было отказано в регистрации.

О выборах

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии 18 мая завершила регистрацию кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва, зарегистрировав семь партий по единому избирательному округу. Это "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста". ЦИК отказал в регистрации партии "Родина". Также были зарегистрированы 99 кандидатов по 17 одномандатным округам, из которых 60 - выдвиженцы от партий и 39 - самовыдвиженцы.

Президент Южной Осетии назначил выборы в парламент на 9 июня. Депутатов впервые будут избирать по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев по партийным спискам, другую половину по одномандатным округам. Ранее выборы проходили только по партийным спискам.