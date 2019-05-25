Сторона обвинения по делу против Порошенко будет добиваться ареста всех его активов

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Заместитель главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов намерен добиваться ареста всех задекларированных активов экс-главы государства Петра Порошенко. Для этого он инициирует соответствующее обращение Государственного бюро расследований Украины в суд в качестве превентивной меры по одному из расследуемых уголовных дел.

"Мы считаем, что нужно переписать декларацию Порошенко прямо в ходатайство следователя об аресте всего, что "шевелится" в его декларации: банковские счета, все акции, активы, облигации госзайма, в том числе его офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", - сказал он в субботу в эфире украинского телеканала "112 Украина".

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 22 мая сообщала, что против Порошенко и ряда других лиц возбуждено дело по статье о превышении служебных полномочий. Оно касается назначения руководства в "Центрэнерго" - одной из ведущих электрогенерирующих компаний страны. Далее эти лица, по версии следствия, путем махинаций с акциями нанесли предприятию ущерб на 6 млрд гривен ($228 млн). Первый допрос Порошенко по этому делу, как сообщали СМИ, может пройти уже в следующем месяце.

Портнов 24 мая сообщал, что в Государственном бюро расследований зарегистрировано заявление с обвинениями в адрес Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой". Кроме того, уголовное дело против Порошенко возбуждено из-за событий в Керченском проливе.