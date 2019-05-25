NYT: разработку АНБ США применили для хакерской атаки в Балтиморе

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Программа под названием EternalBlue, разработанная при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США, была применена для хакерской атаки на системы властей города Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности, получивших эти данные от американских спецслужб.

По сведениям этих источников, диверсия, начавшаяся 7 мая, привела к параличу тысяч служебных компьютеров и нарушению функционирования электронной почты, вывела из строя систему оплаты коммунальных услуг, платформу для риелторских сделок в режиме онлайн и многие другие сервисы. Это была классическая акция вымогательства. Неизвестные хакеры требовали около $100 тыс. в биткоинах, обещая после получения выкупа привести системы городских служб в норму.

Согласно публикации газеты, американские спецслужбы зарегистрировали в этом году пик диверсий с использованием EternalBlue. Хакеры атаковали наиболее уязвимые системы многих городов и населенных пунктов от штата Пенсильвания до штата Техас. Мишенями стали больницы, аэропорты, железнодорожные и судоходные компании, банкоматы и фабрики, выпускающие наиболее востребованные вакцины.

Газета направила запрос в ФБР и АНБ, однако комментариев не дождалась.

Речь идет о программе EternalBlue, позволяющей злоумышленникам использовать уязвимости в операционной системе Windows. Данные об EternalBlue и других хакерских программах были размещены в 2017 на сайте организации WikiLeaks. Они, как заявили тогда представители WikiLeaks, предположительно, были разработаны при содействии АНБ США и применялись американскими спецслужбами.

Эти же инструменты были применены в хакерской атаке с помощью вируса WannaCry. Он поразил в мае 2017 года компьютеры в 150 странах.