Манифестации "желтых жилетов" перед выборами в Европарламент оказались самыми слабыми

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Очередной - 28-й по счету - день общенациональных протестов движения "желтых жилетов" показал самую слабую мобилизацию с начала возникновения движения в ноябре 2018 года. По данным МВД республики, участие в нем приняли всего 12,5 тыс. человек, 2,1 тыс. из которых вышли на улицы Парижа.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Основное внимание французских СМИ было приковано к городу Амьен, который является родиной президента республики Эмманюэля Макрона.

"Поскольку нам не дают взять дворец Макрона (резиденция французских президентов Елисейский Дворец - прим. ТАСС), мы возьмем его родной город - Амьен", - сообщили накануне акции организаторы в социальных сетях. Протесты в этом городе начались в 9:00 (10:00 мск), когда сотни участников собрались в парке Отуа, где были установлены палатки, в том числе представителей профсоюзов. По словам "жилетов", тут собрались сторонники движения из Бретани, Нормандии, а также из парижского региона.

Примерно в 14:00 (15:00 мск) процессия двинулась в сторону исторической части города, подняв в небо плакаты с лозунгами: "Черный гнев, желтая надежа", "Макрон нас всех обманул" и другие. По пути к кортежу присоединились новые сторонники и процессия выросла до 1,2 тыс. человек. "Вопреки тому, что говорит Макрон, у "желтых жилетов" все еще есть, о чем сказать", - приводит AFP слова одного из участников. "Символично быть в Амьене, его родном городе, чтобы он нас не забывал накануне европейских выборов", - добавляет другой.

Как отмечает агентство, в мирную процессию вклинились представители так называемого черного блока, которые во время акции начали громить отделения банков и поджигать мусорные баки. В результате их действий полиции пришлось применить слезоточивый газ. По данным правоохранительных органов, в ходе столкновений незначительные увечья получили два манифестанта и несколько сотрудников полиции.

Демонстрации в провинциях

Акция протеста прошла также и в Лионе, где в пятницу прогремел взрыв, в результате которого ранения получили 13 человек. До выхода протестующих глава департамента Рона, в который входит Лион, поспешил распорядиться об усилении мер безопасности в городе и перекрыть его историческую часть. Однако организаторов это не остановило и им удалось вывести на улицы порядка 2 тыс. человек.

В Тулузе демонстрации собрали также 2 тыс., в Монпелье - почти тысячу, 850 человек приняли участие в протестах в Страсбурге, около 500 в Нанте, порядка 600 в Дижоне. "Желтые жилеты" шагали по улицам страны, традиционно распевая Марсельезу и антимакроновские песни собственного сочинения. Каких-либо значимых столкновений в республике не произошло.

Отличительной чертой субботних протестов стало желание "жилетов" продемонстрировать свое негативное отношение к выборам в Европарламент. Так одна из участниц призналась, что не намерена голосовать на выборах. "Европа не разговаривает со мной. Какой смысл мне голосовать?" - сказала она.

Задержания в Париже

По данным МВД, Париже полиция досмотрела 7244 участника манифестаций и провела 237 задержаний. Несмотря на опасения властей, которые мобилизовали около 2 тыс. полицейских и жандармов, серьезных погромов в Париже не произошло. Единственная многочисленная манифестация от национального кладбища Пер-Лашез к базилике Сакре-Кёр на Монмартре прошла без происшествий. Стихийно собравшийся митинг на площади Республики, хоть и ознаменовался применением слезоточивого газа, серьезных последствий не принес.

Самой любопытной стала вылазка "жилетов" без жилетов (в обычной одежде) на Елисейские Поля. По данным AFP, несмотря на эффект неожиданности, этому прорыву не удалось совершиться, его участники были разогнаны газом, как приблизились к оцеплению.

"Мы в преддверии выборов, нужно показать Макрону, что мы все еще здесь", - объяснил свое участие в акции пенсионер.