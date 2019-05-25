Трамп обжалует решение суда, заблокировавшего $1 млрд на стену на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в срочном порядке обжалует решение суда в штате Калифорния, временно заблокировавшего использование около $1 млрд из бюджета Министерства обороны США на возведение стены на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой. Об этом американский лидер написал в субботу на своей странице в сети Twitter .

"Еще один судья-активист, назначенный [бывшим президентом США Бараком] Обамой, вынес решение против нас по участку стены на южной границе, который уже строится. Это решение против безопасности наших границ и в поддержку преступности, наркотиков и нелегальной перевозки людей. Мы обращаемся с апелляцией в ускоренном режиме!" - заявил он.

Как сообщила в субботу телекомпания CNN, постановление принял в пятницу судья Северного округа Калифорнии Хейвуд Джиллиам по итогам рассмотрения исковой жалобы правозащитной организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Он одновременно отклонил исковую жалобу властей 16 штатов, просящих приостановить исполнение указа Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

Президент Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе США. Как пояснили в Белом доме, это позволит главе государства, в частности, аккумулировать в целом около $8 млрд. Администрация США намерена израсходовать все указанные средства на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. Правительство полагает, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Министерство обороны США в апреле в обход Конгресса заключило контракты на строительство участков стены на американо-мексиканской границе с двумя частными компаниями. Общая сумма сделок составляет $976 млн.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе США 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.