В Иране заявили, что "отправят на дно" американские корабли в случае их ошибочных действий

ТАСС, 26 мая. Военно-морские силы Ирана располагают оружием, которое позволит им отправить на дно Персидского залива американские корабли "в случае их ошибочных действий". С таким предупреждением, как передал телеканал Al-Mayadeen, выступил в субботу советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

"Мы используем против них [США] секретное оружие в случае развязывания войны и отправим на морское дно два их авианосца вместе с самолетами и экипажами", - сказал он.

По словам советника, американцы должны знать, что их ждет при военном сценарии. "Иранцы ответят всей мощью на любую провокацию со стороны США", - подчеркнул Корбани.

Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения Вашингтон направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln в качестве сигнала властям Тегерана. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington. Как сообщили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отправке дополнительно 1,5 тысячи военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности с Тегераном. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф расценил этот шаг "как угрозу глобальному миру и стабильности".