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Политический кризис в Венесуэле

Правительство и оппозиция Венесуэлы встретятся на следующей неделе

Стороны встретятся в Осло

ТАСС, 26 мая. Представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро на следующей неделе встретятся в Осло с оппозицией в рамках подготовительного этапа к диалогу сторон при посредничестве норвежских властей. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Норвегии.

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"Мы объявляем, что представители главных политических сил Венесуэлы решили вернуться на следующей неделе в Осло для продолжения процесса [установления контактов] при содействии Норвегии", - сказано в тексте.

В МИД Норвегии также указали, что скандинавская страна продолжит оказывать поддержку в поиске решения политического конфликта в Боливарианской Республике.

"Норвегия высоко оценивает усилия, которые прилагают стороны [конфликта], и выражает признательность их готовности [к диалогу]", - заключила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

На прошлой неделе советник по коммуникациям МИД Норвегии Ингрид Кваммер Эккер сообщила, что ее страна поддерживает контакты с представителями правительства и оппозиции Венесуэлы и призывает стороны к мирному разрешению политического кризиса. Норвегия, в отличие от многих других стран Европы, не признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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