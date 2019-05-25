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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо заявил, что Мадуро блокирует распространение его речей по стране из-за страха

Лидер венесуэльской оппозиции также обвинил власти страны в закрытии телеканалов и радиостанций

КАРАКАС, 26 мая. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что трансляции его выступлений блокируются по стране из-за страха, который испытывает президент Николас Мадуро перед оппозицией.

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Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления в штате Лара.

"Каждый раз, когда я выступаю, режим не только закрывает телеканалы и радиостанции, но и блокирует интернет. Они [власти] боятся даже слов", - заявил Гуайдо, которого цитирует газета El Nacional.

Оппозиционер также добавил, что представляет интересы "большинства, желающего перемен". "Мы продолжим выходить на улицы Венесуэлы", - подчеркнул он.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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