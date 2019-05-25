Трамп поздравил Моди с победой на выборах и обсудил встречу США - Индия - Япония на G20

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил по телефону премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) на парламентских выборах и обсудил предстоящую в июне трехстороннюю встречу США, Индии и Японии на саммите "Большой двадцатки" в Осаке. Об этом сообщается в распространенном в субботу пресс-пулом президента США заявлении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди, чтобы поздравить его с исторической победой партии "Бхаратия джаната парти" на выборах. Президент и премьер-министр договорились продолжить укрепление стратегического партнерства США и Индии, основываясь на достижениях последних двух лет. Лидеры двух стран также отметили, что надеются встретиться на летнем саммите G20 в городе Осака, где США, Индия и Япония проведут трехстороннюю встречу, чтобы поделиться своим видением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу Моди был избран главой руководимого БДП правящего "Национально-демократического альянса", что позволило ему второй раз подряд занять пост премьер-министра. БДП получила 303 места в Лок сабхе (нижней палате парламента), которая состоит из 543 депутатов по итогам завершившихся 19 мая всеобщих парламентских выборов. Ведущая оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) получила 52 места.

По оценкам политологов, БДП вместе с союзниками, образующими "Национальный демократический альянс", могут в целом получить порядка 350 мест. А ИНК с союзниками (образующие оппозиционный "Объединенный прогрессивный альянс") может получить только около 90 мест. В Лок сабхе предыдущего созыва у правящего альянса было 310 мест, а у оппозиционного ИНК и его союзников - 69 мест.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке на острове Хонсю. Это будет первый форум такого рода на территории Японии. На правах хозяина саммита Токио намерен прежде всего поднять вопрос борьбы с терроризмом.