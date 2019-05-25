Оба кандидата в президенты Литвы выступили против нагнетания полемики с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Оба кандидата, вышедшие во второй тур намеченных на воскресенье президентских выборов в Литве, считают нецелесообразным менять курс по отношению к России, но против нагнетания полемики с ней. Об этом Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните заявили в опубликованном в субботу интервью информационному агентству Associated Press.

"Слишком резкая полемика [с РФ] - это не выход. Мы не можем закрыть все двери с нашим соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях", - сказал экономист Науседа.

"Я не вижу никаких причин для того, чтобы менять курс в отношениях с Россией, потому что в ней ничего не изменилось", - полагает Шимоните. "Но я считаю, что в более широком плане нам придется готовиться к переговорам с Россией в будущем", - добавила она.

В первом туре президентских выборов в Литве никому из девяти кандидатов не удалось набрать необходимые для победы более 50% голосов избирателей. Во второй тур вышли 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Они получили соответственно 31,13% и 30,94% голосов, разница составила всего 5 323 голоса. По мнению экспертов, шансы претендентов примерно равны.

Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Одновременно граждане избирают депутатов Европарламента. За Литвой в нем закреплено 11 мест, на которые претендуют 302 кандидата.