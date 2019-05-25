СМИ: в Европарламент от Латвии могут пройти шесть партий

РИГА, 26 мая. /ТАСС/. Представители шести политических сил могут пройти в Европейский парламент (ЕП) от Латвии по итогам состоявшихся здесь в субботу выборов. Об этом в воскресенье со ссылкой на неофициальную информацию сообщает местное информагентство LETA .

По данным агентства, после подсчета порядка 50% голосов наибольшую поддержку на выборах в ЕП в Латвии получает входящая в нынешнюю правящую коалицию республики партия "Новое единство" - более 26%. За ней следует коалиционное Национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" с порядка 17% голосов избирателей. От него немного отстает представляющая интересы русскоязычных жителей страны социал-демократическая партия "Согласие" - 16%. Лидер этой политической силы - отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков - баллотировался первым номером от списка "Согласия" на выборах в ЕП.

Еще около 12% избирателей поддержали коалиционное объединение "Для развития/За!". 5%-ный барьер также могут преодолеть оппозиционный "Союз "зеленых" и крестьян" и не представленные в парламенте Латвийское объединение регионов и партия "Русский союз Латвии". Близка к этому порогу также входящая в правящую коалицию Новая консервативная партия.

Явка избирателей на выборах в ЕП в Латвии составила 33,53% - свои голоса отдали 473,4 тыс. граждан. После закрытия избирательных участков проходит подсчет голосов. Предварительные официальные результаты выборов в Европарламент в Латвии будут объявлены в полночь с 26 на 27 мая, когда голосование завершится во всех странах - участницах Евросоюза.

Выборы в Европарламент проходят с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьируются из-за различий в законодательствах государств. В Европарламент от Латвии избираются восемь депутатов, всего же на выборах в ЕП от страны было зарегистрировано 16 политических партий и объединений с 246 кандидатами в депутаты. На выборах работали 998 участков - 954 на территории Латвии и еще 44 за рубежом.