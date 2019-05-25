Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи. Это произошло после того, как на страницах воскресной газеты The Sunday Times о своих амбициях заявила бывшая лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом.

Она заявила, что обладает "опытом и уверенностью в собственных силах", чтобы "повести страну в более светлое будущее". Она также дала понять, что если преуспеет в борьбе за пост главы правительства, то при ее правлении Великобритания в любом случае покинет ЕС в октябре, со сделкой об условиях Brexit или без нее.

Лидсом также заявила, что выдвинет законопроект об обеспечении прав граждан, чтобы положить конец неопределенности вокруг полномочий граждан ЕС в Соединенном Королевстве. Она также пообещала, что будет стремится к решению вопроса о взаимном оказании медицинских услуг жителям стран ЕС в Соединенном Королевстве и британцам в странах европейского сообщества, а также к решению проблемы Гибралтара.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили еще шесть политиков. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви и экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Потенциальные претенденты

На данный момент несомненным фаворитом в борьбе за премьерский пост считается Джонсон, но, по сведениям британской прессы, конкуренцию ему готов составить министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, который, как ожидается, официально выдвинет свою кандидатуру в воскресенье вечером. Газеты The Sunday Times и The Sunday Telegraph сообщают, что Гоув уже заявил парламентариям от тори, что считает себя оптимальной фигурой в правящей партии для того, чтобы воспрепятствовать победе лейбористов на всеобщих выборах и не позволить их лидеру Джереми Корбину занять премьерский пост.

Таким образом, Гоув может уже во второй раз попытаться перейти дорогу Борису Джонсону в борьбе за лидерство в рядах тори, что ему уже удалось сделать после референдума о Brexit в 2016 году (тогда Джонсон, также считавшийся фаворитом, по до конца не ясным причинам снял свою кандидатуру).

Три года назад борьбу за премьерский пост выиграла Тереза Мэй, которой противостояли всего четверо соперников. Теперь же число претендентов существенно больше, и это при том, что официально избирательная кампания еще не началась. А ведь помимо Гоува, как сообщает британская пресса, возможность включения в борьбу рассматривают еще несколько политиков в рядах Консервативной партии, в том числе министр обороны Пенни Мордонт, глава МВД Саджид Джавид, а также Грэм Брейди, бывший председатель парламентского комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-консерваторов. При этом все как заявившие о себе, так и потенциальные претенденты являются куда большими евроскептиками, чем сама Мэй, и настроены на более решительное претворение в жизнь итогов общенационального референдума 2016 года, победу на котором одержали сторонники Brexit.