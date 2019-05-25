{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

В НАТО призвали Россию вернуть Украине моряков и военные корабли

В пресс-службе альянса подчеркнули, что не видят оснований для использования Москвой военной силы против украинских кораблей
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе AP Photo/Virginia Mayo
Описание
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo/Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. НАТО продолжает призывать Россию вернуть Украине задержанных моряков и военные корабли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе альянса в воскресенье, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП).

На эту тему
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины. Хроника, реакция, последствия

"НАТО многократно заявляла, что не видит оснований для использования Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков. Мы вновь призываем РФ незамедлительно освободить украинских моряков и вернуть корабли", - сообщили в пресс-службе.

Международный трибунал по морскому праву ООН в субботу постановил, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть суда Украине. Также обе стороны в рамках этого постановления должны до 25 июня предоставить в трибунал отчеты об инциденте в Керченском проливе. Ранее Москва уведомила трибунал о том, что не будет участвовать в слушаниях, так как, с точки зрения российской стороны, у МТМП нет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
В Польше пройдут выборы в Европарламент
Явка избирателей может составить рекордные 40-50%
Читать полностью