В НАТО призвали Россию вернуть Украине моряков и военные корабли

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. НАТО продолжает призывать Россию вернуть Украине задержанных моряков и военные корабли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе альянса в воскресенье, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП).

"НАТО многократно заявляла, что не видит оснований для использования Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков. Мы вновь призываем РФ незамедлительно освободить украинских моряков и вернуть корабли", - сообщили в пресс-службе.

Международный трибунал по морскому праву ООН в субботу постановил, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть суда Украине. Также обе стороны в рамках этого постановления должны до 25 июня предоставить в трибунал отчеты об инциденте в Керченском проливе. Ранее Москва уведомила трибунал о том, что не будет участвовать в слушаниях, так как, с точки зрения российской стороны, у МТМП нет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента.