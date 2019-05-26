В Польше пройдут выборы в Европарламент

ВАРШАВА, 26 мая. /ТАСС/. Выборы в Европейский парламент (ЕП) пройдут в воскресенье в Польше. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и завершат свою работу в 21:00 (22:00 мск).

Гражданам страны предстоит избрать 52 евродепутата. Польша располагает 51 местом в Европейском парламенте, однако в этот раз республика должна выбрать на одного представителя больше с учетом того, что Великобритания собирается покинуть сообщество.

Прогнозы

Согласно последним опросам общественного мнения, результаты которых были опубликованы в конце недели, самые высокие шансы получить места в ЕП сохраняются у двух крупнейших политических сил - консервативной правящей партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (38%) и объединения "Европейская коалиция" (35%), в которое вошли пять оппозиционных партий во главе с крупнейшей из них "Гражданской платформой" (ГП).

Шансы преодолеть 5%-ный барьер есть также у новой либеральной партии "Весна" защитника прав ЛГБТ Роберта Бедроня (6%), у объединения евроскептиков и националистов Польши "Конфедерация" (6%) и у входящей в действующий парламент партии "Кукиз" (5%). Еще одно зарегистрированное политическое объединение "Левые вместе", согласно социологическим исследованиям, не наберет большое число голосов.

Как ожидается, явка избирателей в этом году может составить рекордные 40-50%. В 2014 году этот показатель достиг только 23,8%, в 2009-м он равнялся 24%, а в 2004 году, когда Польша впервые выбирала своих евродепутатов, - 20,9%.

Кампания партии власти

Хотя Польше предстоит выбирать европарламентариев, европейским делам правящая в Польше партия "Закон и справедливость" (ЗиС) в последние недели посветила намного меньше времени, чем внутриполитическим вопросам. Партия власти построила свою избирательную кампанию на решении социальных проблем. В последние месяцы руководство страны ввело дополнительные выплаты для семей с детьми, пенсионеров и инвалидов.

Аналитики называют предстоящие выборы в ЕП сложнейшими для власти. Итоги голосования продемонстрируют настроения избирателей перед предстоящими в республике осенью выборами в национальный парламент, а также станут своеобразной оценкой последним 3,5 года работы команды Качиньского.

Стратегия оппозиции

Оппозиционные силы сделали ставку на критику действующего руководства страны, в частности, их планов вывести республику из Евросоюза. Хотя политики ЗиС всегда отвергают эти обвинения, оппозиция считает, что текущие напряженные отношения Варшавы и Брюсселя - лучшее тому доказательство.

Как подчеркивают наблюдатели, главная сила "Европейской коалиции" в том, что она смогла объединить оппозицию. Разные силы на время преодолели существующие противоречия ради создания крупного формирования, способного противостоять ЗиС. В ходе предвыборной кампании они обещали вернуть Польше утраченное (по их мнению) достойное место в ЕС и добиться увеличения объема средств для страны в европейском бюджете, которые можно будет потратить на наиболее нуждающиеся систему здравоохранения, рынок труда и сельское хозяйство.

Националисты и евроскептики

Значительный политический капитал перед выборами в Европарламент удалось сколотить "Конфедерации" - объединению сил националистов и евроскептиков. Они обвинили партию Качиньского в намерении под давлением США начать процесс возвращения евреям утраченного ими во время Второй мировой войны имущества. Лидеру ЗиС и другим политикам его команды пришлось сделать ряд заявлений о том, что республика никому ничего не должна и отдавать не собирается.

"Мы не хотим евреев, гомосексуалистов, аборты, налоги и Европейский союз", - коротко описал программу своего объединения один из представителей "Конфедерации" Славомир Ментзен. Как показали соцопросы, подобные острые заявления встречают одобрение в основном в среде мужчин в возрасте от 18 до 34 лет.

У партии власти "Конфедерация" забирает голоса радикально-консервативных молодых избирателей. В одном из последних интервью Ярослав Качиньский назвал "Конфедерацию" пророссийской партией, никак не разъяснив свою позицию.

Тема России

Тематика отношений с Россией в текущей польской избирательной кампании почти не поднималась. Москва лишь опосредованно упоминалась польскими политиками, привычно твердящими о "российской угрозе и агрессии", ради защиты от которых Польша стремится значительно усилить американское военное присутствие.

В контексте европейских выборов Качиньский в интервью еженедельнику Gazeta Polska обратил внимание на силу российского лобби в Брюсселе. "Если оценить это влияние и посмотреть на Брюссель как на в какой-то мере автономный политический центр ЕС, то оно [влияние] также очень заметно. Из 30 тыс. различных лоббистских групп, действующих сегодня в штаб-квартире Европейского союза, большая часть либо имеет прямое российское происхождение, либо связана с россиянами", - утверждал Качиньский.

Итоги

Уже сутки в Польше действует запрещающий любую агитацию режим предвыборной тишины, который продлится вплоть до закрытия избирательных участков. Только после этого СМИ смогут опубликовать результаты опросов граждан. Подробные экзитполы появятся уже воскресным вечером.

Государственная избирательная комиссия обещает подвести итоги ко вторнику, 28 мая.