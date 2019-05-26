Мадуро поблагодарил власти Норвегии за содействие его диалогу с оппозицией

КАРАКАС, 26 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил руководство Норвегии за предоставление площадки для диалога с представителями оппозиции страны и подтвердил готовность к новым встречам. Соответствующее заявление он разместил в субботу в Twitter.

"Я благодарю правительство Норвегии за его усилия по содействию диалогу о мире и стабильности в Венесуэле. Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованием всеобъемлющей повестки дня и продвижением вперед к достижению соглашений", - написал Мадуро.