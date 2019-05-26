Мадуро поблагодарил власти Норвегии за содействие его диалогу с оппозицией

КАРАКАС, 26 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил руководство Норвегии за предоставление площадки для диалога с представителями оппозиции страны и подтвердил готовность к новым встречам. Соответствующее заявление он разместил в субботу в Twitter.
"Я благодарю правительство Норвегии за его усилия по содействию диалогу о мире и стабильности в Венесуэле. Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованием всеобъемлющей повестки дня и продвижением вперед к достижению соглашений", - написал Мадуро.
Agradezco al gobierno de Noruega por sus esfuerzos para avanzar en los diálogos por la Paz y la estabilidad de Venezuela. Sale hacia Oslo nuestra delegación con buena disposición para trabajar la agenda integral acordada y avanzar en la construcción de buenos acuerdos. pic.twitter.com/8WMEZiNCuz— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26 May 2019
16 мая представители Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо провели в Осло переговоры о разрешении политического кризиса в стране. Мадуро впоследствии назвал эти первые контакты весьма позитивными.
Как заявил в субботу МИД Норвегии, представители президента Венесуэлы на следующей неделе вновь встретятся в Осло с оппозицией в рамках подготовительного этапа к диалогу сторон при посредничестве норвежских властей. Норвегия, в отличие от многих других стран Европы, не признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы.