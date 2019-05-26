В Греции пройдут выборы в Европейский парламент и местные органы власти

АФИНЫ, 26 мая. /ТАСС/. Выборы в Европейский парламент, которые совпали в стране с выборами в местные органы власти, пройдут в Греции в воскресенье. Помимо евродепутатов, будут избираться мэры городов, члены муниципальных советов, главы регионов и общин. Избирательные участки откроются в 07:00 (совпадает с московским) и закроются в 19:00.

Участие в голосовании, согласно закону, является обязательным, хотя санкции к тем, кто не приходит на избирательные участки, не применяются. От обязательного голосования законодательство освобождает проживающих в стране иностранцев, тех греков, которые достигли 70-летнего возраста, и (только для местных выборов) тех, кто находится в день голосования на расстоянии более 200 км от своего избирательного участка.

В качестве кандидатов в депутаты Европарламента и члены местных администраций в стране зарегистрированы в общей сложности 69 821 человек. В Европарламент от Греции будет избран 21 депутат. Их выбирают прямым, всеобщим и тайным голосованием каждые пять лет. Вся территория Греции на этих выборах является единым избирательным округом, избиратель может поддержать максимум четырех кандидатов одного предвыборного блока. Право голосовать за депутатов Европарламента имеют греческие граждане, которые достигли 17-летнего возраста, зарегистрированы в избирательном реестре муниципалитета и не были лишены права голоса. Право быть избранным предоставляется гражданам Греции, достигшим 25-летнего возраста.

Кроме того, в Греции в воскресенье будут избраны главы 13 регионов и 332 муниципалитетов, 703 региональных советника и почти 10 тыс. муниципальных советников. Если потребуется, второй этап выборов в местные органы власти состоится 2 июня. Члены муниципальных советов избираются на четыре года со сроком полномочий с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2023 года. К выборам допущены 40 греческих партий и объединений, хотя основная борьба будет идти между представителями семи парламентских объединений, прежде всего, между правящей партией "Коалиция радикальных левых сил" (СИРИЗА) во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом и главной оппозиционной (правоцентристской) партией "Новая демократия" (НД), возглавляемой Кириакосом Мицотакисом.

Социально-экономические темы

Основное внимание в ходе предвыборной борьбы было сосредоточено на внутриполитических и экономических проблемах. Премьер рассчитывает, что граждане учтут при голосовании позитивные шаги, которые сделало правительство. Оно впервые за 10 лет повысило минимальную зарплату (на 11%, до €650), объявило о создании за три последних года более 300 тыс. новых рабочих мест, понизило коэффициенты НДС на продукты, электроэнергию и газ, выплатило перед выборами пенсионерам так называемую 13-ю пенсию, а также дало возможность гражданам, имеющим задолженность перед налоговыми инспекциями и страховыми фондами, растянуть ее выплату на срок от 1,5 года до 10 лет, благодаря чему с этих граждан будут списаны и наложенные штрафные санкции за несвоевременное погашение долгов. По словам Ципраса, все эти меры носят постоянный характер и будут способствовать экономическому развитию страны. Как отметил глава правительства, одобренные меры постепенно ликвидируют несправедливость, которая создалась в результате долгового кризиса и меморандумов, заключенных с международными кредиторами.

В свою очередь, лидер "Новой демократии" сфокусировал предвыборную кампанию на резкой критике правительственной политики, обещая в случае победы на выборах "резкое сокращение налогов, увеличение инвестиций, новую хорошо оплачиваемую работу для граждан, повышение пенсий два раза в год для пенсионеров в соответствии с темпом увеличения ВВП страны". Мицотакис в очередной раз подверг критике заключенное Афинами со Скопье Преспанское соглашение, по которому бывшая югославская республика Македония сменила свое название на Северную Македонию. Лидер главной оппозиционной партии пообещал жителям греческой Македонии (региона на севере страны) оберегать их от негативных последствий данного соглашения и заявил, что "сохраняет за собой право вето на вступление Скопье в Евросоюз", если эта страна не будет придерживаться заключенных договоренностей.

Лидерство главной оппозиционной партии

По последним опросам общественного мнения, "Новая демократия" опережает правящую партию СИРИЗА на 5,8-8,6% голосов. НД заявляет, что победит в Греции на выборах в Европарламент, докажет, что является наиболее популярной политической силой, и поэтому требует проведения и досрочных парламентских выборов в стране. Премьер-министр Алексис Ципрас неоднократно заявлял, что данным опросов, которые представляют социологические компании, доверять нельзя, правительство доработает до конца срока своего четырехлетнего мандата, а всеобщие выборы состоятся в октябре этого года.

Однако интрига противостояния двух ведущих партий на выборах в Европарламент состоит в том, что, как уверяют источники СМИ в кабинете министров, многие политики из СИРИЗА убеждают Ципраса все же объявить досрочные парламентские выборы в конце июня - начале июля, если разрыв между двумя ведущими греческими партиями на европейских выборах будет небольшим. Поэтому сегодняшние выборы в Европарламент послужат своеобразной лакмусовой бумажкой, которая позволит определить реальный расклад политических сил в стране.