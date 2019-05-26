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Министр природных ресурсов Мексики ушла в отставку из-за скандала с задержкой авиарейса

Хосефа Гонсалес Бланко опаздывала на самолет авиакомпании Aeromexico. Вылет был задержан якобы по распоряжению главы государства

МЕХИКО, 26 мая. /ТАСС/. Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Мексики Хосефа Гонсалес Бланко в субботу покинула свой пост. Об этом она сообщила в Twitter.

"Я подала прошение о своей отставке президенту [Андресу Мануэлю] Лопесу Обрадору", - написала Гонсалес Бланко. Поводом для такого решения послужил случившийся в пятницу скандал вокруг рейса авиакомпании Aeromexico из столицы в город Мехикали. Министр опаздывала на этот самолет, и его вылет был задержан почти на 40 минут якобы по распоряжению главы государства.

Экс-министр в своем Twitter указала, что в пятницу из-за нее "произошла задержка" вылета коммерческого рейса. "Настоящие перемены требуют, чтобы ни у кого не было привилегий и чтобы выгода для одного человека, даже ради выполнения его служебных обязанностей, не была важнее благополучия большинства", - добавила Гонсалес Бланко. Она особо отметила, что "распоряжения президента о задержке рейса не было" и ответственность за случившееся лежит исключительно на ней.

Лопес Обрадор принял отставку Гонсалес Бланко. Пока неизвестно, кто станет новым главой ведомства вместо нее.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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