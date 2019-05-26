Умер экс-премьер Таиланда Прем Тинсуланон

БАНГКОК, 26 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр (1980-1988), экс-командующий армией и глава Тайного совета Таиланда Прем Тинсуланон умер в возрасте 98 лет в больнице Прамонгкут в Бангкоке. Об этом в воскресенье сообщило Таиландское информационное агентство.

По его данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Дата похорон пока не объявлялась, пишет газета Khaosod. Генерал в отставке умер через три недели после того, как он председательствовал на свадебной церемонии короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) и королевы Сутхиды, и через месяц после того, как предоставил аудиенцию лидерам военного правительства по случаю своего 98-летия.

Прем Тинсуланон возглавлял Тайный совет при короле Таиланда с 1998 года. Он был известен как один из влиятельнейших фигур в таиландской политике. С 1980-го по 1988 год генерал Тинсуланон был премьер-министром королевства. Незадолго до окончания своего правления Прем Тинсуланон посетил Москву и встретился с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.