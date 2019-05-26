В Германии начались выборы в Европарламент и законодательный орган земли Бремен

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Голосование по выборам в Европарламент и парламент федеральной земли Бремен началось в воскресенье в Германии. Избирательные участки открылись в 08:00 (09:00 мск).

Правом голоса в ФРГ на евровыборах обладают около 64,8 млн человек. От страны к участию в них допущена 41 партия, в числе которых блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", Левая партия, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и целый ряд небольших политических организаций и движений. Германия делегирует в Европейский парламент 96 депутатов. Среди основных кандидатов в ФРГ значатся претендент на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) от Европейской народной партии Манфред Вебер (ХСС), министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (СДПГ), сопредседатель АдГ Йорг Мойтен.

В Германии, как ожидается, победят консерваторы: ХДС/ ХСС, согласно последним опросам, наберет около 30% голосов - на 5,5 п.п. меньше, чем в 2014 году. Самые большие потери по сравнению с предыдущими евровыборами, вероятно, понесут социал-демократы: их готовы поддержать 17%, что на 10 п.п. меньше, чем было пять лет назад.

В Бремене на выборах в земельный парламент правом голоса обладают 478 тыс. человек. Согласно опросам, правящие там социал-демократы получат всего 24,5% голосов (32,8% в 2015 году) и уступят первое место христианским демократам, которые, предположительно, наберут около 26% (22,4% в 2015 году). Как ожидается, за "зеленых" проголосуют 18% избирателей (против 15,1% в 2015 году), за Левую партию - около 12% (9,5%), АдГ - 7% (5,5%), СвДП - 5% (6,6%). СДПГ впервые за более чем 70 лет могут лишиться в Бремене власти, что грозит пошатнуть позиции нынешнего председателя Андреа Налес. Земельный парламент избирается сроком на четыре года, в нем сейчас 83 депутата.

Параллельно в воскресенье в целом ряде регионов Германии проходят выборы в местные органы власти. Они в определенной степени покажут расклад сил и отношение населения к политике федерального правительства в свете предстоящих осенью выборов в ландтаги восточногерманских земель (Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии), а также станут показателем стойкости позиций "Альтернативы для Германии", главным образом, на востоке страны.

Участки закроются в 18:00 (19:00 мск). Сразу же будут оглашены первые прогнозы и результаты экзит-поллов.