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НАТО помогает ЕС в противодействии киберугрозам на выборах в Европарламент

Генсек альянса Йенс Столтенберг также в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в демократические процессы

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. НАТО оказывает поддержку ЕС на выборах в Европарламент в области противодействия угрозам в киберпространстве. Эксперты альянса в преддверии голосования обсудили с представителями Евросоюза соответствующие меры защиты, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

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"Экспертная группа НАТО несколько недель назад встретилась со специалистами ЕС, чтобы обсудить конкретные меры по противодействию киберугрозам и дезинформации в преддверии выборов в Европарламент", - сказал он. По его словам, альянс заинтересован в том, чтобы эффективнее защищаться от кибератак. НАТО и ЕС в режиме реального времени обмениваются информацией о вредоносных программах и кибернападениях, заметил генсек.

Столтенберг высказал мнение о том, что НАТО удалось не допустить распространения присутствия в интернете запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". "Тем самым мы ослабили ее возможности набирать новых членов, осуществлять финансовые переводы и поддерживать контакты", - подчеркнул он.

Одновременно Столтенберг выступил с утверждением, что Россия "целенаправленно вмешивается в жизнь демократий, распространяя ложную информацию и осуществляя кибератаки". "Это, прежде всего, происходит во время выборов", - считает генсек НАТО.

Запад неоднократно обвинял РФ в причастности к кибернападениям. Российская сторона не раз отвергала подобные утверждения.

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РоссияСтолтенберг, Йенс
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