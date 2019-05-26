Полиция Ровно задержала двух митингующих за импичмент Зеленского

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Полиция украинского областного центра Ровно задержала двух участников несанкционированного митинга, требовавших импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье сообщило издание "Факты".

По его данным, 20-летний парень и 16-летняя девушка вышли на акцию на центральной площади города. Они заявили, что президент нарушил закон, назначив своих друзей на главные должности в стране, в этой связи они заявили, что новый глава государства должен покинуть пост.

Правоохранители составили протоколы о совершении административных правонарушениях "Нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций". Материалы полиция готовит к направлению в суд.