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Полиция Ровно задержала двух митингующих за импичмент Зеленского

По их мнению, президент Украины, назначив своих друзей на главные должности в стране, нарушил закон

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Полиция украинского областного центра Ровно задержала двух участников несанкционированного митинга, требовавших импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье сообщило издание "Факты".

По его данным, 20-летний парень и 16-летняя девушка вышли на акцию на центральной площади города. Они заявили, что президент нарушил закон, назначив своих друзей на главные должности в стране, в этой связи они заявили, что новый глава государства должен покинуть пост.

Правоохранители составили протоколы о совершении административных правонарушениях "Нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций". Материалы полиция готовит к направлению в суд.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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