Выборы в Европарламент завершаются голосованием в 21 стране ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Общеевропейские выборы в Европарламент, начавшиеся 23 мая в Нидерландах и Великобритании, завершаются в воскресенье голосованием в 21 стране Евросоюза. В ряде государств эти выборы проводятся параллельно с местными парламентскими выборами.

В ряде земель Германии избиратели параллельно голосуют за депутатов местных органов власти. В Бельгии каждый избиратель получит сразу три бюллетеня: за депутатов Европарламента, федерального парламента и парламентов трех федеральных регионов страны - Валлонии, Фландрии и Брюсселя.

Первые официальные результаты голосования по Евросоюзу начнут озвучивать в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе после закрытия последнего европейского избирательного участка в Италии, где голосование проводится до 23:00 (00:00 мск) в надежде привлечь побольше избирателей.

Проблем с явкой избирателей нет только в пяти государствах Евросоюза: Бельгии, Болгарии, Греции, на Кипре и в Люксембурге. В случае неявки на выборы граждан там штрафуют.

Еврокарусель

В Европарламент на следующий срок - с 2019 по 2024 год - будет избран 751 депутат. Их численность от каждой страны определена по квотному принципу пропорционально населению. Больше всего депутатских мандатов у Германии - 96, меньше всего у Кипра, Мальты и Люксембурга - по шесть.

В парламенте нового созыва число депутатских мандатов должно было сократиться до 705 в связи с выходом Великобритании из ЕС, который был запланирован на 29 марта. Однако Брюссель и Лондон не смогли договориться об условиях европейского "развода" в срок, Великобритания получила отсрочку до 31 октября.

В результате королевство примет участие в выборах в Европарламент на общих основаниях. После Brexit британские евродепутаты сдадут мандаты, после чего 46 из 73 принадлежащих Соединенному Королевству мест будут ликвидированы, а остальные - перераспределены между остающимися государствами в связи с изменением соотношения их населения после Brexit. В 13 странах число мандатов не изменится, в 15 - увеличится на 1-5 мест.

Весь список стран, где в воскресенье проходят выборы с указанием мест в ЕП до и после Brexit выглядит следующим образом: Германия (96, без изменений), Франция (74, 79), Италия (73, 76), Испания (54, 59), Польша (51, 52), Румыния (32, 33), Бельгия, Греция, Венгрия, Польша (20, без изменений), Швеция (20, 21), Австрия (18, 19), Болгария (17, без изменений), Дания, Финляндия (13, 14), Хорватия (11, 12), Литва (11, без изменений), Словения (8, без изменений), Эстония (6, 7), Кипр, Люксембург (6, без изменений).

Новые назначения

От результатов выборов в Европарламент будет зависеть распределение руководящих постов в институтах Евросоюза. 31 октября истекает срок полномочий главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и ее остальных 27 членов, главы Евросовета Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Спикер ЕП Антонио Таяни уже сложил полномочия вместе со старым составом Европарламента. Никто из них не будет выдвигаться на новый срок.

Все ведущие фракции Европарламента, согласно созданной в 2014 году системе единого кандидата, определяют своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Победитель выборов - лидер ведущей фракции или единый кандидат от коалиции фракций, если ни одна из них не получит решающего большинства, - будет представлен для утверждения на пост главы Еврокомиссии саммиту Евросоюза. Сразу после выборов (28 мая) главы государств и правительств Евросоюза проведут неформальный саммит ЕС для обсуждения их итогов, однако официальное утверждение нового главы Еврокомиссии должно произойти на июньском саммите сообщества.

Самые большие шансы на победу имеет Европейская народная партия (ЕНП) - крупнейшее европейское наднациональное политическое объединение, в которое входят партии христианско-демократической ориентации. Эта партия - лидер в ЕП более 30 лет. Уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также был ее ставленником. Все основные прогнозы сходятся в том, что она сохранит лидерство и по итогам этих выборов, хотя и потеряет позиции. Иными словами, кандидат от ЕНП немец Манфред Вебер имеет самые высокие шансы возглавить Еврокомиссию.

Его основной оппонент - первый заместитель главы Еврокомиссии голландец Франс Тиммерманс. Он представитель "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" - второй по величине фракции Европарламента, которая объединяет партии социалистической направленности.

Третьим претендентом считается еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которую выдвинул "Альянс либералов и демократов в поддержку Европы". Эта фракция либерально-демократических партий имеет шансы подняться с четвертого на третье место (по числу мандатов) в новом составе Европарламента.

Три вопроса

Результаты выборов должны дать ответы на три вопроса. Продолжится ли в этом году сокращение явки избирателей? Она неуклонно снижается с 61,99% в 1979 году, когда были впервые введены прямые выборы в ЕП, до 42,61% на последних выборах (2014 года).

Насколько пошатнется лидерство в Европарламенте Европейской народной партии? Все прогнозы сулят ей потерю до 30-50 мест, то есть сокращение числа мандатов с 216 в уходящем парламенте до 185-165 в будущем.

Какой результат продемонстрируют евроскептики и радикалы? Они добились значительного успеха на прошлых выборах, но не смогли его реализовать. Разногласия не позволили националистам из разных стран объединиться во общеевропейскую фракцию евроскептиков в Европарламенте.