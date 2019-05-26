{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский пообещал сделать Украину "базой для покорения мира"

По словам главы государства, необходимо "открыть для каждого способного украинский путь" к реализации инициатив в собственной стране
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал способствовать тому, чтобы украинцы могли реализовать свои инициативы внутри страны и она стала "базой для дальнейшего покорения мира". Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

На эту тему

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинский путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", - написал он.

Такое заявление президент Украины сделал в связи с юбилеем всемирно известного авиаконструктора Игоря Сикорского, родившегося в Киеве в 1889 году, которого Зеленский назвал "знаменитым украинцем" и вдохновителем украинских изобретателей.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Отставка Терезы Мэй
Министр финансов Великобритании пока не намерен включаться в борьбу за премьерский пост
Филип Хаммонд призвал не ждать этого решения "с замиранием сердца"
Читать полностью