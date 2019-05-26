Зеленский пообещал сделать Украину "базой для покорения мира"

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал способствовать тому, чтобы украинцы могли реализовать свои инициативы внутри страны и она стала "базой для дальнейшего покорения мира". Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook .

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинский путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", - написал он.

Такое заявление президент Украины сделал в связи с юбилеем всемирно известного авиаконструктора Игоря Сикорского, родившегося в Киеве в 1889 году, которого Зеленский назвал "знаменитым украинцем" и вдохновителем украинских изобретателей.